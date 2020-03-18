Пять сфер деятельности попали в зону риска из-за распространения коронавируса

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18 марта 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Коронавирус крепче всего ударит по карману авиаперевозчиков, строителей, машиностроителей, работников общепита и туриндустрии.

«В результате любого кризиса страдает строительство. Цены на недвижимость падают, но никто ничего покупать не хочет. По той же причине страдает автопром – в дилерских центрах не продаются машины, людям не до крупных покупок», – говорит старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

Закрытие границ в первую очередь скажется на работе авиакомпаний и туристическом бизнесе, которые неминуемо несут убытки.

Он также отметил, что проблемы испытывают и представители общепита – люди стараются не посещать общественные места, запасаются продуктами и готовят дома.

«Очевидно, что представителям всех перечисленных отраслей грозит падение доходов, а иногда и увольнение», – считает экономист.

Ранее эксперты составили список необходимых на карантине продуктов.