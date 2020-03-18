Эксперты составили список необходимых на карантине продуктов

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18 марта 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

фото: pixabay.com

Представители экстренных служб рассчитали примерный список продуктов, который понадобится россиянам на карантине. Известно, что в Европе, а в последние дни в России массово скупаются продукты первой необходимости, а именно туалетная бумага, крупы и средства гигиены.

В МЧС РФ сообщили, что на 14 дней карантина человеку понадобится минимум семь пятилитровых баклажек питьевой воды, а также печенье, галеты, крекеры - 5,2 кг, консервы мясные - 2,4 кг, консервы рыбные - 1,75 кг, консервы мясо -растительные - 3,7 кг, масло животное - 420 г, молоко цельное сгущенное с сахаром - 910 г, сахар - 840 г.

Однако у ведомства есть альтернативный список продуктов для более разнообразного, но не очень полезного рациона:

Хлеб и хлебобулочные изделия - 6,5 кг (хранить в холодильнике)

Гречка, рис, макароны - по 560 г

Продукция молочной и сыродельной промышленности - 350 г

Чай - 42 г

Овощи, грибы, фрукты сушеные - 210 г

Консервы плодовые и ягодные - 1,4 кг

Консервы овощные, томатные - 6,5 кг

Пряности, приправы и добавки - 1,4 г

Также в перечень входят растительное и животное масла, рыбные и мясные консервы, сахар, но уже 1,5 кг и соль – 280 г.

Кроме того, российские эксперты компании Statista рассчитали количество туалетной бумаги на 14 дней - мужчины воспользуются 24 раза или 206 листочками, а женщины - на 112 раз (168 листочков) больше.

Ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко прокомментировал ситуацию с пустыми полками в российских магазинах.