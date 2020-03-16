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Сатановский назвал главный козырь России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Сатановский назвал главный козырь России в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Морская добыча нефти, Ron Sachs / globallookpress.com

Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт, назвал основное преимущество Российской Федерации в развернувшейся нефтяной войне с Саудовской Аравией. Специалист процитирован в материале, размещенном на страницах сетевых СМИ.

По мнению Сатановского, главным козырем Москвы в борьбе за долю рынка является величина накопленных ею финансовых резервов. В распоряжении РФ на данный момент имеются 570 млрд долларов. Это почти на 70 млрд больше, чем резервы саудитов.

Цены на нефть рухнули после отказа российской стороны заключать новое соглашение об ограничении добычи в рамках ОПЕК+. Сегодня нефтяные котировки продолжили падение.

 

ДЦ

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