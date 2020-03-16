После снижения базовой ставки ФРС США снизилась цена нефти Brent

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16 марта 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Цена нефти марки Brent начала снижаться после сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении ключевой ставки до уровня 0 - 0,25 процентов. По данным торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на май составила 32,09 за баррель, сообщает kp.ru.

Издание Financial Times уточнило, что, по данным на 2.30 по московскому времени, цена нефти снизилась марки Brent на 1, 76 долларов. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI снизилась до 30,85 долларов (минус 1,26 доллар).

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости снизить базовую ставку американской Системы. По его объяснению, такая мера принята для того, чтобы США пережили коронавирус. Трамп считает, что с падением цен на нефть подешевеет бензин.

Президент США Дональд Трамп ввел в стране режим ЧС.