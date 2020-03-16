ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Аргументы Недели → Экономика 13+

16 марта 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com/ru-ru

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую ставку на 1 п.п., до 0-0,25%. По данным Bloomberg, ФРС США снизила базовую ставку, чтобы сгладить ущерб экономике от распространяемого в мире коронавируса.

По данным агентства, ставка сохранится на этом уровне пока ФРС "не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности".

Снижение ставки, как считают американские эксперты, позволит увеличить облигационные запасы центробанка США на $700 млрд. ФРС также даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до нуля процентов.

Ранее The Washington Post предсказала «крах нефти» до двадцати долларов за баррель до конца 2020 года.