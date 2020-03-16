ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую ставку на 1 п.п., до 0-0,25%. По данным Bloomberg, ФРС США снизила базовую ставку, чтобы сгладить ущерб экономике от распространяемого в мире коронавируса.
По данным агентства, ставка сохранится на этом уровне пока ФРС "не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности".
Снижение ставки, как считают американские эксперты, позволит увеличить облигационные запасы центробанка США на $700 млрд. ФРС также даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до нуля процентов.
Ранее The Washington Post предсказала «крах нефти» до двадцати долларов за баррель до конца 2020 года.