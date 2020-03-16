Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

16 марта 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

"Залить нефтью" Саудия не может никак в принципе, басни про "увеличение до 13 млн в сутки" знающими мировыми нефтегазовыми экспертами давно опровергнуты. Хотя, саудиты попробуют на пике, хотя бы на короткое время подобраться к озвученному показателю.

Почему не смогут удерживать добычу на этом уровне?

У саудитов большинство скважин уже на пределе сроков эксплуатации, качаются насосами. Ни одной скважины без нефтеперекачивающих насосов у них уже нет, а ещё лет 10 назад таких скважин было 50%. Кроме России, ни у кого новой и дешёвой нефти в мире нет, запомните.

Можно глянуть дебетовую карту скважин аравийцев со специалистом и найдите, где там можно найти возможность увеличения на целых 2,5 млн баррелей в сутки. Вот раскупорить свои нефтехранилища Саудия вполне способна, но это...

Во-первых, вряд ли позволит ей сделать IPO (биржа акций) Saudi Aramco. Данная компания, напомню, составляет около 50% всего национального благосостояния королевства и даёт более 80% всего экспорта. Компания вышла с $1 трлн. на биржу и половину её акций граждане Саудовской Аравии практически в приказном порядке скупили, чтобы взвинтить цену. Сейчас один критически опасный шаг, малейшее критическое недоверие к основе экономики Королевства - и инвесторы валом выведут все деньги оттуда, а американцы ещё и госпереворот им устроят, благо баз военных полно.

Во-вторых, где саудиты резко найдут сотни свободных танкеров на рынке для перевозки дополнительных 2,5 млн баррелей в сутки? Думаете суда прямо годами где-то простаивали, чтобы в какой-то момент в нужном месте появиться? Танкера вообще-то строить надо, для этого необходимо время и экономическая целесообразность (чего не наблюдается).

Подтверждением этому новость: на фоне ажиотажного спроса на танкеры в условиях разворачивающейся нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией, ставки суб-фрахта крупнейших нефтяных танкеров VLCC (вмещают 1,5-2 млн.баррелей нефти) за пять дней с 6 по 11 марта взлетели до $200.000. А ведь ставки фрахта супертанкеров находились на уровне всего $18.000 в сутки еще в пятницу на прошлой неделе!



Если же шейхи из принципа попробуют отбить часть европейского рынка у России... Саудиты поставки осуществляют танкерами (которые, как выше отмечено, ещё найти надо в необходимых количествах) и отсюда при поставках в Европу имеют огромное логистическое плечо по сравнению с Россией.

В свою очередь РФ свою транпортировку ведёт в основном через нефтепроводы. Но даже для тех объёмов, что поставляются танкерами, рынок Европы благодаря малому транспортному плечу в разы ближе, чем у арабов при их поставках. Плюс Суэц, который проходить не надо, а ведь это также большие деньги и время. Поэтому себестоимость доставки до покупателей у России самая низкая в мире.

И кстати, марки Arab Light и Urals работают в разных сегментах потребителя, они мало конкурируют между собой, а вот конкурентом американской WTI арабская нефть как раз является. Теперь думаем.

Источники: https://chervonec-001.livejournal.com/3192857.html