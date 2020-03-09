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Обнародован прогноз об обвале курса рубля из-за резкого падения цен на нефть

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал «Экономика цифровой эры»

Обнародован прогноз об обвале курса рубля из-за резкого падения цен на нефть
Пункт обмена валюты в Москве, Aleksandr Schemlyaev / globallookpress.com

Курс российской валюты обвалится до отметки 80 рублей/доллар и ниже в связи с резким падением мировых цен на нефть. Соответствующая точка зрения изложена в материале, опубликованном Telegram-каналом «Экономика цифровой эры».

В конце прошлого года авторы канала предсказывали курс 69-70 рублей за доллар, однако значительное снижение нефтяных котировок заставило скорректировать прогноз. В процитированном посте говорится, что избежать реализации негативного для рубля сценария удастся только в случае заключения новых договоренностей в рамках ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что эксперты «Экономики цифровой эры» назвали предполагаемого виновника обрушения цен на нефть.

 

ДЦ

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