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Путин назвал отличия "застоя" от "стабильности" в экономике

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин назвал отличия
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в стране неидеальна. Однако глава государства вспомнил 2000 г., когда за чертой бедности находилось 42 млн чел., а долги государства достигали 145 млрд дол. при золотовалютных резервах в 12,5 млрд дол.

«Экономическая стабильность - это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой - это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие», - отметил Путин, сравнивая прошлое с текущей ситуацией в России.

При этом президент добавил, что люди стали думать не о том, как было «плохо вчера», а как должно быть «хорошо завтра». По его словам, когда общество не видит того, чего хочет увидеть – наступает разочарование.

«Честно говоря, я тоже так к этому отношусь», - высказала российский лидер.

Ранее Путин объяснил стагнацию в ситуации с реальными доходами россиян.

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