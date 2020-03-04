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4 марта 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил стагнацию в ситуации с реальными доходами россиян. По словам Путина, доходы населения не растут в связи с резким падением цен на энергоносители.

Российский лидер напомнил, что всё росло, когда нефть была $100 за баррель и даже дороже, а сейчас $60.

Путин ранее отмечал, что зарплаты россиян растут, но реальные доходы не меняются, замерли. Для того, чтобы ситуация изменилась, правительство реализует "национальные проекты".

Путин понимает, что люди не могут ждать годами, и рост реальных доходов населения - это одна из самых ключевых сейчас социальных проблем. Как он отметил, правительство обязательно должно что-то сделать для того, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе.

Президент сказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", что Россия "хотела уйти и постепенно уходит" от нефтезависимости. "Но это требует времени, этого не сделаешь одним щелчком пальцев", — подчеркнул президент.

Дмитрий Медведев, уходя с поста премьера, назвал ключевой задачей правительства своего преемника Михаила Мишустина рост реальных доходов граждан.