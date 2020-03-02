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Кудрин: Чтобы снизить уровень бедности, необходимо внедрять больше адресных мер поддержки

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

Кудрин: Чтобы снизить уровень бедности, необходимо внедрять больше адресных мер поддержки
Фото: сайт Счетной палаты РФ

В законопроекте о поправках в бюджет на 2020-2022 годов новое правительство заложило показатель на уровне 1,9% на текущий год и прогнозирует рост более чем на 3% на последующие годы.

«Мы считаем, что это оптимистичный вариант, учитывая, что еще остаются неопределенными последствия, связанные с коронавирусом. Надеемся, что они будут минимальными. Но, тем не менее, они уже сказываются и на российской экономике. При этом прогнозируемые темпы роста на 2021-2022 годы остались выше 3%», – считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

В качестве мер бюджетного стимулирования правительство рассматривает положения послания президента. Их реализация предусматривает дополнительные расходы в объеме 1,85 трлн рублей. Средства преимущественно пойдут на решение социальных проблем и, как следствие, должны простимулировать потребительский спрос.  

По словам Кудрина, за счет этих мер планируется снизить уровень бедности в 2020 году на 0,9 п.п.

«Мы надеемся, что в конце этого года он составит 10,8%. Однако, чтобы добиться таких результатов, необходимо внедрять больше адресных мер поддержки», - подчеркнул главный аудитор страны.

Он также отметил, что изменение бюджетных ассигнований должно вести к пересмотру показателей госпрограмм.

«Если госпрограммы меняются, если добавляются ресурсы, то нужно уточнять и показатели исполнения этих программ. У нас же показатели исполнения госпрограмм не зависят от ресурсов, которые мы предоставляем. Надеюсь, что мы все-таки создадим систему, когда предоставление новых ресурсов будет улучшать показатели выполнения госпрограмм», – считает Кудрин.

Ранее сообщалось, что Кудрин, представляя отчет об исполнении бюджета за прошлый год, раскритиковал чиновников.

ДВа

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