Все новости >>

//Политика 13+

Кудрин, представляя отчет об исполнении бюджета за прошлый год, раскритиковал чиновников

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кудрин, представляя отчет об исполнении бюджета за прошлый год, раскритиковал чиновников
Алексей Кудрин, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Счетная палата РФ представила в четверг, 20 февраля, отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Согласно отчету главы Счетной палаты Алексея Кудрина, объем неисполненных расходов бюджета страны за прошлый год составил 1,122 триллиона рублей. По его оценке, к неисполнению бюджета привели низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления.

Наибольший объем неиспользованных средств установлен по разделам: "национальная экономика" - 253,8 миллиарда рублей, "национальная оборона" - 236 миллиардов рублей и "общегосударственные расходы" - 232,8 миллиарда рублей. Также не потрачены 234,3 миллиарда рублей из так называемых зарезервированных средств, которые не были расписаны по каким-либо направлениям и которые правительство могло направить на оперативное решение наиболее острых проблем.

По словам Кудрина, разумная сумма неизрасходованных средств для переноса на следующий год не должна превышать 200–300 миллиардов рублей.

Ранее в  шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций,  участвовавших в махинациях по нацпроекту. 

ИЧ

//картина дня

В мире

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети опубликовано видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В сети оказался видеоролик, на котором запечатлено, как американский и российские автомобили встретились недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, и между военными произошел инцидент.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева по Донбассу. По данному вопросу генерал высказался в беседе с представителями СМИ.

Игорь Романенко, бывший заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины, раскрыл предполагаемый план «Б» Киева…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением. Машина…

//новости ан

Военнослужащие ВСУ вынужденно покинули передовой наблюдательный пункт в Донбассе. Андрей Загороднюк объяснил, что бойцам пришлось уйти, узнав от своей разведки о якобы…

//новости ан

Супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова и ее возлюбленный, отец их младших сыновей французский бизнесмен Антуан Арно готовятся к свадьбе. 37-летняя…

//новости ан

//новости ан

Сообщение о готовящемся теракте в ставропольском ресторане «Урарту» поступило в экстренные службы. На место прибыла полиция, кинологи с собаками, медики. В настоящий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…