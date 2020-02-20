Кудрин, представляя отчет об исполнении бюджета за прошлый год, раскритиковал чиновников

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20 февраля 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Кудрин, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Счетная палата РФ представила в четверг, 20 февраля, отчет об исполнении бюджета за 2019 год. Согласно отчету главы Счетной палаты Алексея Кудрина, объем неисполненных расходов бюджета страны за прошлый год составил 1,122 триллиона рублей. По его оценке, к неисполнению бюджета привели низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления.

Наибольший объем неиспользованных средств установлен по разделам: "национальная экономика" - 253,8 миллиарда рублей, "национальная оборона" - 236 миллиардов рублей и "общегосударственные расходы" - 232,8 миллиарда рублей. Также не потрачены 234,3 миллиарда рублей из так называемых зарезервированных средств, которые не были расписаны по каким-либо направлениям и которые правительство могло направить на оперативное решение наиболее острых проблем.

По словам Кудрина, разумная сумма неизрасходованных средств для переноса на следующий год не должна превышать 200–300 миллиардов рублей.

Ранее в шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту.