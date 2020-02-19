В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций - участников махинаций по нацпроекту

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19 февраля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца «Ростелекома» и 7 директоров коммерческих компаний. Их обвиняют в ограничении конкуренции при госзакупках.

Речь идет о нацпроекте «Информационная инфраструктура», а именно – программе «Цифровая экономика». На торги по её реализации в Воронеже, заявились сразу 9 компаний. По версии следствия, они заранее разработали план и провернули картельный сговор на 800 миллионов рублей. А покровительствовали им высокопоставленные управленцы «Ростелекома». По информации источников, близких к расследованию, речь идет о бывшем техническом директоре воронежского филиала Максиме Еремееве и заместителе директора одного из департаментов макрорегионального филиала Центр Андрее Белове.

Оперативные мероприятия прошли одновременно в Москве, Курской, Воронежской, Калужской, Белгородской и Волгоградской областях. В настоящее время все задержанные помещены в изолятор временного содержания. Вопрос об избрании им меры пресечения будет решаться в ближайшее время, сообщает канал "112".