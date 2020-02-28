Силуанов объяснил причины ослабления рубля

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28 февраля 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

Министр финансов Антон Силуанов, фото: Instagram

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объяснил, почему в настоящее время происходит ослабление рубля. Кроме того, он подчеркнул, что российский бюджет защищен от колебаний цен на нефть.

Силуанов отметил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту. На нефтяной вопрос повлияет дальнейшее взаимодействие с ОПЕК. Но продолжительное время низких цен на нефть маловероятно.

"Мы должны быть готовы к любым изменениям, бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель (я фантазирую) мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы", - цитирует министра РИА Новости.

По его словам, низкие цены на нефть не должны сохраняться долго, поскольку "себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше". В качестве базовой стоимости он назвал отметку в $42 за баррель.

А ранее АН сообщали, что Польша намерена помочь Белоруссии получать нефть из Соединенных штатов. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.