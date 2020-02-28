Польша намерена помочь Белоруссии получать нефть из США

Польша намерена помочь Белоруссии получать нефть из Соединенных Штатов. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

После встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом в Вашингтоне Наимский отметил, что Польша заинтересована в том, чтобы помочь белорусской стороне с поставками нефти, если в этом будет необходимость.

Он также напомнил, что ранее американский госсекретарь Майк Помпео выразил готовность обеспечить поставки "черного золота" в Белоруссию. Сначала они будут возожны лишь в небольших объемах, но впоследствии количество поставляемой нефти сможет увеличиться.