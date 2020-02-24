Эксперт рассказал, какое влияние вспышка коронавируса окажет на нефть

Менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис в понедельник, 24 февраля, рассказал, какое влияние вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, окажет на нефть.

Эксперт полагает, что в первом квартале 2020 года мировой рынок нефти не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны КНР на фоне вспышки коронавируса.