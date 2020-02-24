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Эксперт рассказал, какое влияние вспышка коронавируса окажет на нефть

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперт рассказал, какое влияние вспышка коронавируса окажет на нефть
нефть, pixabay.com
Менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис в понедельник, 24 февраля, рассказал, какое влияние вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, окажет на нефть.
 
Эксперт полагает, что в первом квартале 2020 года мировой рынок нефти не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны КНР на фоне вспышки коронавируса.
 
По мнению Куплаиса, ОПЕК вряд ли сможет изыскать резервы для достаточного снижения объема добычи с целью компенсировать перепроизводство и слабый спрос на "черное золото" со стороны Китая. Подчеркивается, что из-за влияния коронавируса на экономику спрос КНР на сырую нефть снизился на 20 процентов, или 3 миллиона баррелей в день.
ЕТ

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