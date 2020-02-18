Лукашенко надеется добиться от Сечина

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18 февраля 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Глава Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он заявил на встрече с председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным.

"Спасибо, что приехали. Скрывать нечего: хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти", - отметил он.

По словам Лукашенко, ему "хотелось бы полной ясности". Белорусский лидер отметил, что, пользуясь тем, что он и Сечин давно знакомы, рассчитывает на то, что глава "Роснефти" "подскажет что-то" и стороны смогут условиться о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, как сообщалось ранее, контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, однако еще не пришли к согласию по условиям поставок нефти в Республику.

Накануне "Аргументы недели" сообщали, что Александр Лукашенко во время поездки на целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорск заявил, что начнет отбор нефти из транзитной трубы, если Россия откажется поставлять "черное топливо" в страну.