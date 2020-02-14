Лукашенко планирует сам забирать российскую нефть:

//Экономика 13+

14 февраля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БЕЛТА

фото: Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на целлюлозно-картонный комбинат в Светлогорск заявил, что начнет отбор нефти из транзитной трубы, если Россия откажется поставлять «черное топливо» в страну.

«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т - 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн т нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть», - пояснил белорусский лидер.

По его словам, в ходе переговоров в Сочи страны пришли к решению, что правительство России и лично замглавы Администрации Дмитрий Козак будут контролировать вопрос поставки нефти и помогут договориться. Однако Лукашенко добавил, что Москва еще не рассчиталась за «грязную нефть».

«Поэтому, если не поставят в феврале, будем до двух миллионов тонн добирать», - отметил он.

Ранее Лукашенко предложил РФ не «гнать лошадей» в вопросе интеграции между странами.