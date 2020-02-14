Все новости >>

//В мире 13+

Лукашенко призвал Россию не "гнать лошадей" и перестать "гнобить"

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко призвал Россию не
Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России не следует спешить в принятии решений в вопросе интеграции между странами. По его словам, он всегда будет бороться за независимость и сохранение суверенитета республики.

«Средние слои в России к нам с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома … Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас? … После меня вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой», - высказал глава государства.

Лукашенко отметил, что народ Белоруссии будет жить на своей земле и своим умом, «ими никто не будет понукать» и они будут создавать внутреннюю и внешнюю политику не во вред «родной» России и другим соседям. Он добавил, что 120% местного населения выступят против вхождения республики в состав РФ.

При этом президент объяснил, что в экономическом плане на него начинают давить: «говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ". "А будут ли еще? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен».

Ранее Лукашенко сообщил, что власти Российской Федерации намекают на присоединение Минска.

БА

//картина дня

В мире

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине во время «нападения России»

Соединенные Штаты, выступившие гарантами безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, обманули Украину. Такое заявление сделал некоторое время назад Александр Турчинов, киевский политик.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.

В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан