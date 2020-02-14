Лукашенко призвал Россию не

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14 февраля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России не следует спешить в принятии решений в вопросе интеграции между странами. По его словам, он всегда будет бороться за независимость и сохранение суверенитета республики.

«Средние слои в России к нам с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома … Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас? … После меня вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой», - высказал глава государства.

Лукашенко отметил, что народ Белоруссии будет жить на своей земле и своим умом, «ими никто не будет понукать» и они будут создавать внутреннюю и внешнюю политику не во вред «родной» России и другим соседям. Он добавил, что 120% местного населения выступят против вхождения республики в состав РФ.

При этом президент объяснил, что в экономическом плане на него начинают давить: «говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ". "А будут ли еще? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен».

Ранее Лукашенко сообщил, что власти Российской Федерации намекают на присоединение Минска.