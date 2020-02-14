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Лукашенко: Россия намекает на присоединение Минска

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лукашенко: Россия намекает на присоединение Минска
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что власти Российской Федерации намекают на присоединение Минска. Якобы это предлагается сделать в обмен на единые цены на энергоносители.
 
В сообщении журналистов говорится, что соответствующее заявление белорусский лидер сделал в рамках встречи с коллективом Светлогорского ЦКК ранее сегодня.
 
Подчеркивается также, что Александр Лукашенко 14 февраля выразил уверенность в том, что ни белорусский, ни российский народы не пожелают идти по данному пути и не заходят присоединения одной страны к другой. 
ЕТ

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