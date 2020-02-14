Лукашенко: Россия намекает на присоединение Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу заявил, что власти Российской Федерации намекают на присоединение Минска. Якобы это предлагается сделать в обмен на единые цены на энергоносители.

В сообщении журналистов говорится, что соответствующее заявление белорусский лидер сделал в рамках встречи с коллективом Светлогорского ЦКК ранее сегодня.