//В мире 13+
Лукашенко: Россия намекает на присоединение Минска
14 февраля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
14 февраля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Владимир Зыков
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Владимир Зеленский, президент Украины, придумал новый способ возвращения в состав страны восставших против Киева ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материале, который…
В мире
В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии. Она напомнила Тбилиси о преступлениях, совершенных при Саакашвили.
В ходе заседания Совбеза ООН представитель делегации от России Мария Заболоцкая ответила на обвинения со стороны Грузии…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Дебютный фильм режиссёра Александра Золотухина «Мальчик русский» вышел…
Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
Мужчина упал и не мог больше идти. Вдруг его окружила стая волков
Структуры, подконтрольные миллиардеру, гражданину Израиля и резиденту…
В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
В Рижской думе грядут перевыборы. Предположительно 25 апреля. Все…
14 февраля, стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тысячи. К настоящему…
Обнародовано предсказание Марии Дюваль, экстрасенса из Франции, о ближайшем будущем, которое ждет Российскую Федерацию. Соответствующая публикация…
Врачи-онкологи рассказали о главном раннем признаке образования раковой опухоли печени человека. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое…
Президент Украины опрофанился с заявлениями, приуроченными к дню памяти погибших воинов-афганцев. Пресс-служба Зеленского сообщила, что он почтил…
Авиа, ж/д транспорт
Российские специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили журналистам в пресс-службе…
Эксперты Росстата сообщили размер общей задолженности по заработной плате в России на 1 февраля 2020 года. В ведомстве уточнили, что она увеличилась на 137,1 миллиона…
Происшествия
В Северной Осетии подозреваемый в убийстве жены бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на участке около его дома тела Ирины Боженко…
Ученые из Бразилии зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.
Политика
Президент Украины позвонил в Кремль. Как сообщает пресс-служба Зеленского, разговор шел о подготовке к нормандскому саммиту. Он назначен на апрель. Однако его пытаются…
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу, 14 февраля, обсудил с молодежью проблемы современных семей и высказал свое мнение о любви. Он назвал главные причины первых…
В Москве не сомневаются, что Анкара сможет обеспечить безопасность российского посла в Турции, а также других российских граждан. Об этом заявил пресс-секретарь…
Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. В заседании в качестве зампредседателя СБ принял участие Дмитрий Медведев…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России не следует спешить в принятии решений в вопросе интеграции между странами. По его словам, он всегда будет…
Ополчению ДНР стала известна скрываемая киевским штабом информация о небоевых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом заявил Эдуард Басурин, спикер Народной…
Ксения Собчак в день святого Валентина опубликовала на своей странице в Instagram фото с двумя женщинами. Собчак, певица Глюкоза и светская дама Яна Расковалова…
Думский комитет по госстроительству и законодательству предложил продлить срок предоставления поправок до 2 марта 2020 года. Об этом сообщил председатель комитета Павел…
Министр украинского кабмина Дубилет попытался оправдаться за появившиеся новости, после которых его начали называть «космическим Дубилом». Ранее он сообщил, что хочет…
Шоу-бизнес
Телеведущая и блогер Алёна Водонавева серьёзно рассердила россиян своим высказыванием о рождаемости в стране и помощи семьям, в частности о маткапитале. Бывшую звезду…
Классический вариант ведения войны постепенно утрачивает свою актуальность. На военную арену выходит информационный бой. Лидером в этой сфере на сегодняшний день являются…
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что существуют субпродукты, положительно влияющие на фигуру и здоровье человека.
Стало известно о дорожно-транспортном происшествии, которое произошел в Омске у многоэтажного жилого дома на улице Волховстроя. Отмечается, что вечером 12 февраля пожилой…
Эпидемиолог Олег Юрин заявил, что уже виден прогресс в соотношении выздоровевших и умерших. Утверждать, что эпидемия пошла на спад пока рано, но в целом позитивная…
Пятничный обстрел окраин Донецка был «разведкой боем». Об этом корреспонденту АН сообщил источник, знакомый с ситуацией. Украинская армия обрушила пулеметный и минометный…
Жаркое из блогов
Американское управление транспортной безопасности (TSA) на днях, опубликовало список самых неожиданных находок, обнаруженных в багаже пассажиров, зарегистрированных…
Тонкий и аккуратный нос, пухлые губы, ярко выраженные скулы, подтянутые ягодицы, пышный бюст – сегодня иметь такие внешние данные может каждая девушка. Современная…
Об этом на международной научной конференции «Ялта-1945: уроки истории» заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Президент РФ Владимир Путин назначил Владислава Шапшу временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области до выборов в регионе. Глава государства подписал…
Общество
В День влюблённых «Аргументы недели» решили рассказать интересные легенды про ставшего столь популярным Святого Валентина.
Представитель экстренных служб сообщил, что в пятницу, 14 февраля, на Ямале направлявшийся в порт Сабетта вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Известно, что двух…
В России на 10% сократилось число жителей, которые празднуют День святого Валентина. Больше половины россиян (56%) вовсе не будут отмечать. Также на 8% стало меньше тех,…
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Елена Исинбаева…
Пользователи сети обсуждают заметно увеличившиеся губы знаменитой певицы Любови Успенской. Изменения черт лица популярной артистки подписчики заметили на серии фотографий…
Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс уверен, что живущие в республике дети должны владеть минимум тремя языкам – латышским, русским и английским. Сейчас там один…
Жительница Краснодара обратилась в полицию с заявлением о похищении собаки и денег. Как выяснилось, женщина хотела отправить щенка породы пекинес в Санкт-Петербург своим…
Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен, что повальной эпидемии коронавируса не будет. «Хватит людей пугать», - заявил он.
Жаркое из блогов
Впрочем, не знаю, есть ли у него вообще хоть одна светлая сказка. Дима Быков очень точно определил этого датчанина: «сентиментальный садист Андерсен».
Чаще всего детей в Крыму называют привычными всем именами. Но и оригиналов среди молодых родителей немало.
За минувший год количество разводов в России существенно снизилось. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 14 февраля, сотрудники Федеральной службы…
Безработный житель Ханты-Мансийского автономного округа нанял рабочих, чтобы провести при помощи незаконной врезки нефтепровод до своей дачи. Обращение в полицию…
В столице задержали москвича, который подозревается в краже наличных денег и драгоценностей у обеспеченных одиноких женщин. Об этом сегодня сообщила официальный…
Кардиолог из Германии Мартин Холле дал совет, как снизить артериальное давление без лекарств и при этом улучшить фигуру. Врач напомнил, что зачастую причиной высокого…
В Рижской думе грядут перевыборы. Предположительно 25 апреля. Все партии, представленные в думе уже «взяли разбег». Вот только с партией «Согласие» пока не все ясно! Кто…
Как сделать мир менее одиноким? Очень просто - нужно создать соцсеть, где миллионы ботов будут обожать тебя, ставя лайки. «Боты любят тебя!», - именно таков принцип…
В мире
С круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту японской Иокогамы на карантине, эвакуировали пожилых пассажиров. Данная категория людей наиболее…
Федеральный центр может взять за основу оценки деятельности губернаторов новые параметры. Речь идет о росте зарплат, развитии бизнеса и увеличении налоговых поступлений…
Мать младенца, которого сотрудники московского метрополитена обнаружили 12 февраля в подземном переходе у станции "Парк Победы", объяснила в рамках допроса, по какой…
ЧП произошло в Таганроге. На улице Крюйса, в районе аквапарка, машина патрульно-постовой службы полиции ушла под лёд.
Специалисты в области медицины обозначили ранние симптомы, указывающие на инсульт головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад…
Синоптики в пятницу сообщили, что снег в Москве может растаять еще до прихода весны. Предполагается, что уже на следующей неделе в столицу придет атлантический циклон…
Жаркое из блогов
Свидетели Иеговы банальная секта как по организации, так по способам вербовки и удержания людей в секте. Активнейшие ходят по домам, ну точнее раньше ходили. Каждый…
У заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева будет три помощника - Михаил Тринога, Сергей Соболев и Олег Осипов. Все они занимали должности заместителей…
В Сыктывкаре треснуло здание на главной площади города. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Жилищной инспекции.
Виктория Корлякова окончила Школу-студию МХАТ. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Команда Че», «Врач», «Последний мент», «Анна-детективъ», «Год…
Решение команды Владимира Зеленского сформировать рынок земли на Украине по образцу Аргентины приведет к катастрофическим последствиям для бывшей советской республики…