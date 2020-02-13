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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Лукашенко назвал Белоруссию "восточной Швейцарией"

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко назвал Белоруссию
Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассисем назвал республику «восточной Швейцарией». По словам министра, для него большая честь, что его страна является для Минска примером.

«Часто, когда говорят о Беларуси, говорят, что это восточная Швейцария. Я абсолютно не возражаю против такого определения, потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами», - высказал белорусский лидер.

Однако Лукашенко назвал отличия в ландшафте – отсутствии гор, а, следовательно, и горнолыжных курортов. На что Кассис заявил, что не обижается, когда слышит такие сравнения. По его мнению, между странами действительно есть много общего.

«… количество населения схожее, и мы окружены соседями … и большое культурное разнообразие в Белоруссии и Швейцарии. Мы находимся в похожей геополитической ситуации», - пояснил он, отметив, что обеим странам следует развивать дипломатию и занять свою нишу на мировой арене.

БА

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