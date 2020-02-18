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Экономист объяснил, сколько ежемесячно теряют туроператоры из-за коронавируса

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Экономист объяснил, сколько ежемесячно теряют туроператоры из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко рассказал, сколько денег ежемесячно теряют российские туроператоры из-за вспышки коронавируса в Китае. Известно, что сейчас произошло резкое падение потока путешественников из КНР.

«Каждый десятый турист в мире - представитель КНР - здесь нанесен прямой удар по туристическим отраслям всех стран мира. Что касается России, то оценка не привезенных средств в нашу страну китайскими туристами соотносится с суммой -около 100 миллионов долларов ежемесячно», - отметил эксперт.

Чередниченко добавил, что эта сумма не учитывает «мультипликативный эффект неполучения ресурсов смежными отраслями».

Ранее министр здравоохранения Японии Като Кацунобу сообщил, что пассажиры смогут покинуть круизный лайнер Diamond Princess, где россиянка заразилась коронавирусом, с 19 по 21 февраля.

БА

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