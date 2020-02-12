Польша запросила у

В среду, 12 февраля, стало известно, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) запросило у "Газпрома" информацию по строительству газопровода "Северный поток – 2".

Глава пресс-службы UOKiK Малгожата Челох подчеркнула, что Управление в настоящий момент проводит антимонопольный процесс против "Газпрома", а также пяти международных организаций, которые отвечают за финансирование проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

Уточняется, что в рамках вышеуказанного разбирательства фигурантам задаются различные вопросы.