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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Польша запросила у "Газпрома" данные по проекту "Северный поток – 2"

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Польша запросила у
газопровод, Stefan Sauer/dpa

В среду, 12 февраля, стало известно, что польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) запросило у "Газпрома" информацию по строительству газопровода "Северный поток – 2".

Глава пресс-службы UOKiK Малгожата Челох подчеркнула, что Управление в настоящий момент проводит антимонопольный процесс против "Газпрома", а также пяти международных организаций, которые отвечают за финансирование проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

Уточняется, что в рамках вышеуказанного разбирательства фигурантам задаются различные вопросы.

ЕТ

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