В США неожиданно увеличился уровень безработицы

Уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки по итогам января 2020 года неожиданно увеличился. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 7 февраля, Министерство труда страны.
Уточняется, что по сравнению с январем 2019 года безработица в США увеличилась до 3,6 процента, а почасовая зарплата – на 3,1 процента и составила 28,44 доллара.
Накануне Минтруда Соединенных Штатов заявило о достижении минимума числа заявок на пособие по безработице с середины апреля прошлого года
Подчеркивается, что низкий уровень безработицы и рост заработной платы увеличивают потребительские расходы и ускоряют рост экономики США.