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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В США неожиданно увеличился уровень безработицы

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

В США неожиданно увеличился уровень безработицы
флаг США, pixabay.com

Уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки по итогам января 2020 года неожиданно увеличился. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 7 февраля, Министерство труда страны.

Уточняется, что по сравнению с январем 2019 года безработица в США увеличилась до 3,6 процента, а почасовая зарплата – на 3,1 процента и составила 28,44 доллара.

Накануне Минтруда Соединенных Штатов заявило о достижении минимума числа заявок на пособие по безработице с середины апреля прошлого года

Подчеркивается, что низкий уровень безработицы и рост заработной платы увеличивают потребительские расходы и ускоряют рост экономики США.

ЕТ

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