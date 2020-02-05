Дональд Трамп оценил положение США: прочное как никогда

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5 февраля 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде. Он отметил успехи в экономике и заявил, что страну снова уважают в мире.

"Я говорю всем людям нашей великой страны и членам конгресса: сегодня положение нашей страны прочное как никогда прежде", - сказал политик во время ежегодного обращения к Конгрессу.

По словам Трампа, сейчас зафиксировано рекордное число занятых среди молодых людей – создано 6 миллионов рабочих мест. Также лидер США добавил, что безработица в стране снижается, ее уровень среди афроамериканцев и ветеранов достиг самой низкой отметки в истории, а для женщин - самого низкого уровня за 70 лет.

Ранее сообщалось: находясь с визитом в Польше, президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в попытках собственной интерпретации истории Второй мировой войны.