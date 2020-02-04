Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Макрон назвал Россию в числе стран, пытающихся переписать историю

, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Макрон назвал Россию в числе стран, пытающихся переписать историю
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Кремлевский Пул / Global Look Press

Находясь с визитом в Польше, президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Россию в попытках собственной интерпретации истории Второй мировой войны.

В ходе двухдневного визита в Польшу президент Франции выступил перед польскими студентами. Он, в частности, заявил о необходимости знать историю и не позволять ее фальсифицировать «некоторым странам и партиям». И вслед за этим назвал Россию в числе тех, кто пытается «искажать историческую память».

«Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы (имеется в виду антикоммунистическая революция). Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю ХХ века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать польский народ виноватым», - заявил Макрон, отметив, что в пересмотре истории он усматривает «риск фрагментации памяти».

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна выиграла «исторический спор» с Россией.

ЛЧ

//картина дня

Общество

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян обустраивают в Тюменской области

Зону карантина для вернувшихся из Китая россиян подготовили в Тюменской области. 14-дневный карантин под Тюменью пройдут не только граждане России, но и граждане стран Евразийского экономического союза и Украины.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент АН побывал на передовой в зоне боевых действий и посмотрел, как изменилась война на Донбассе при Зеленском.

Ремень автомата на руку, а ложиться на отдых только в одежде. В любой момент может начаться обстрел. Корреспондент…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан