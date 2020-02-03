Польский министр заявил, что его страна выиграла исторический спор с Россией

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3 февраля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг Польши, pixabay.com

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на днях сделал резонансное заявление. По словам главы польского внешнеполитического ведомства, его страна выиграла "исторический спор с Россией".

Чапутович отметил, что РФ пыталась "навязать свое повествование истории", однако, как утверждает польский дипломат, Москве это не удалось.

Теперь, по мнению министра иностранных дел Польши, пришло время отбросить эмоции и нормализовать польско-российские отношения. Эту необходимость Яцек Чапутович мотивировал следующими словами: "Несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи".