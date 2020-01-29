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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Зачем руководство Польши напрашивается на неприятности?

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Зачем руководство Польши напрашивается на неприятности?

Польская политика в области вооружений представляет собой смесь паранойи в отношении России, польского пресмыкания перед заокеанскими и иными панами и польской переоценки собственных сил ввиду гонора и неумения заключать сделки с партнёрами.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что 31 января Польша подпишет контракт на закупку 32 истребителей F-35 у США на сумму 4,6 миллиарда долларов. В самой Польше против этой сделки выступают очень многие. Так, правительству напоминают о крайней недоведённости этого «суперистребителя» и о том, что самолёт 5-го поколения не соответствует критериям, по которым определяется принадлежность к 5-му поколению. Многие польские военные крайне недовольны и системой отслеживания состояния самолётов и снабжения их запчастями.

Главная причина этой сделки – у американцев зависли самолёты, которые ранее планировалось продать туркам. Прибыли корпораций страдать не должны, тем более Трампу надо переизбираться – ему нужна поддержка корпораций. Слава богу, есть безотказная Польша, всегда готовая услужить заокеанскому пану, даже в ущерб себе.

Но сделка, в рамках которой планируется покупать эти самые F-35, не единственная в польской программе вооружений до 2026 года. Суммарно предполагаются закупки на 43 млрд евро. И программ там достаточно. Против кого всё это? Понятно, что против России, хотя эти ракеты не идут ни в какое сравнение с «Искандерами» даже в обычном снаряжении.

Кроме этого польская армия пытается наращивать свою численность. Правда, не исключено, что на бумаге, потому что даже объявленное формирование ещё одной дивизии затянется аж до 2026 года. Но зачем им столько танков и новые части? На Москву собрались? Или на Калининград? Хотят повоевать с Россией? Шансов у Польши нет, даже если она сможет осуществить всё задуманное.  

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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