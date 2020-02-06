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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по нефти

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по нефти
Глава Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Президент Беларуси сообщил, что РФ нарушила обязательства по поставкам нефти в республику. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросу обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.

По его словам, речь идет о четырехкратном невыполнении плана, передает БелТА: в январе этого года Москва должна была поставить два миллиона тонн нефти, однако в итоге фактически Минск получил только 500 тысяч тонн.

"Хотя при подписании договоренностей нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти - по 2 млн каждый месяц", - отметил он.

"Ни один житель Белоруссии, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", - сказал он, потребовав доложить ему о том, что сделано, чтобы РФ выполняла свои обязательства.

Как ранее сообщали АН, "антироссийские действия" президента Белоруссии Александра Лукашенко могут привести бывшую советскую республику к катастрофе. С таким прогнозом выступил Андрей Суздальцев, отечественный эксперт.

АС

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