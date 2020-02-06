Оглашен прогноз о катастрофе Белоруссии из-за антироссийских действий Лукашенко

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6 февраля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Антироссийские действия президента Белоруссии Александра Лукашенко могут привести бывшую советскую республику к катастрофе. С таким прогнозом в разговоре с журналистами выступил Андрей Суздальцев, отечественный эксперт.

Суздальцев, ставший собеседником «Московского комсомольца», отметил, что в настоящий момент Лукашенко «пытается натравить» Запад на РФ. По словам аналитика, в будущем действующий глава Белоруссии может сделать своим «наследником» министра иностранных дел Владимира Макея, который успешно прошел «кастинг западных партнеров». В случае прихода к власти Макея Минск станет вторым Киевом, население Белоруссии ждет катастрофа, предсказал Андрей Суздальцев.

Ранее в соседнем государстве заявили, что не собираются «зацикливаться» на России. Также сообщалось, что в прессе назвали «роковой» просчет Александра Лукашенко.