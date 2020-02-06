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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В МИД Белоруссии заявили, что не станут "зацикливаться" на России

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В МИД Белоруссии заявили, что не станут
Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что государство намерено продолжать укреплять отношения с Российской Федерации, однако зацикливаться только на этом направлении не станет.

«Мы ни в коей мере не намерены разрывать эти отношения. Наоборот, мы готовы, намерены и будем и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией во всех сферах и областях. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только лишь на одном направлении», - сказал министр.

Он подчеркнул, что страна стремится построить сбалансированные отношения со всеми государствами. Также Макей отметил, что Белоруссия не станет «дружить против кого-то».

АБ

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