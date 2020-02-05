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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Политолог считает, что опрос про падение доверия белорусов к России делали на заказ

, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Политолог считает, что опрос про падение доверия белорусов к России делали на заказ
Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец отреагировал на информации об «обвальном падении» пророссийских настроений в Белоруссии. По его словам, весь этот опрос похож на «политический заказ».

"У него нет в Белоруссии никаких лабораторий. Поэтому все эти исследования кабинетного типа – написаны на компьютере. Я не доверяю такого рода исследованиям", - пояснил Болкунец, отметив, что автор опроса Андрей Вардомацкий уже пять лет проживает в Польше и давно не был в республике.

При этом политолог вспомнил, что исследования Вардомацкого финансируют западные некоммерческие организации. По его мнению, опрос вообще мог не проводится, потому что заявление о резком понижении показателей доверия к РФ звучит не очень правдоподобно.

Болкунец добавил, что около 60% белорусов выступают за союз с Москвой, а не 40%, как пишут в опросе. Он подчеркнул, что об этом говорит желание многих граждан переехать в Россию и их вовлечение в медиасферу страны. Он напомнил, что не всегда отношение местного населения к диалогу с РФ зависит от "риторики Лукашенко". 

«Всякая социология в Белоруссии запрещена, и доверять такого рода информационным вбросам я бы не стал», - заключил он.

Ранее сообшалось, что белорусские социологи выявили, что граждане республики стали меньше доверять РФ.

БА

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