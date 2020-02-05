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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Белоруссии резко упали показатели доверия граждан к России

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

В Белоруссии резко упали показатели доверия граждан к России
Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко, kremlin.ru

Белорусские социологи выявили, что граждане республики стали меньше доверять РФ и поддерживать интеграцию между странами. По их мнению, в государстве произошло «обвальное падение» пророссийских настроений.

Эксперты отметили, что, по данным опроса, в 2019 году доля приверженцев интеграции с Россией упала с 60,4 % до 40,4 %. При этом особенно резкое сокращение наблюдается с сентября по декабрь – на 14,7 %. Социологи добавили, что одновременно с этим увеличился процент людей, которые выступают за вступление Белоруссии в Евросоюз – с 24,4% до 32 %.

Однако более 74,5 % считают, что Россия и Белоруссия должны быть независимыми странами, но при этом сохранять дружеские отношения и иметь открытую границу с безвизовым режимом. Также 12, 8 % голосуют за интеграцию обоих государств и 3,7 % - за вхождение республики в состав РФ.

Напомним, что после разногласий по вопросам поставки нефти Александр Лукашенко негативно высказался в адрес России.

Пресс – секретарь Дмитрий Песков объяснил, какие отношения сейчас складываются между президентами и сообщил о встрече, запланированной на 7 февраля.

БА

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