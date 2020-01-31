Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко

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31 января 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:Владимир Путин и Александр Лукашенко, сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о контактах, которые поддерживаются между Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, главы обеих стран встретятся, если решат, что это необходимо.

«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», - пояснил Песков журналистам.

Официальным председатель Кремля уточнил, что в ближайшее время планируется, а возможно уже идет встреча между премьер-министрами РФ и Белоруссии Михаилом Мишустиным и Сергеем Румасом.

Песков отметил, что на высоком уровне контакты осуществляются.

Ранее сообщалось, что страны не пришли к единому мнению в вопросе поставки нефти. По словам Лукашенко, Россия поставила Беларусь «раком» по углеводородам.