Лукашенко заявил, что Россия поставила Беларусь «раком» по углеводородам

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24 января 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Белорусские СМИ

Лукашенко в Шклове, фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко во время поездки в Шклов заявил, что Россия поставила Беларусь «раком» по углеводородам. Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов — газа и нефти.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко сделал это заявление в ходе посещения завода по производству газетной бумаги. «Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это не стоило», - призвал белорусский лидер руководителей предприятия. По его словам, республике некуда девать лес, поскольку в Беларуси есть своя деревообработка, - передает белорусские СМИ.

«У нас какие-то Кроношпаны политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Мы их не прессуем, не унижаем. Надо работать на страну, а потом на другие страны. Это я публично предупреждаю, это всех касается. Слишком „порядочные“ стали», — подчеркнул Лукашенко. Александр Лукашенко потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении.

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