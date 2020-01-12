Российские нефтянники считают, что белорусский президент Лукашенко давит на Москву ради сохранения власти

//Общество 13+

12 января 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко давит на Россию, чтобы не только снизить цену для Беларуси на нефть, но и укрепить свою власть в стране. Пресс-секретарь одной из российских нефтяных компаний Михаил Леонтьев считает, что выбивая скидку на российскую нефть, Лукашенко пытается отстоять белорусский режим.

Лукашенко ввел на транзит нефти экологический налог

В интервью «Комсомольской правде» Леонтьев пояснил: «Лукашенко зарабатывал на реэкспорте российской нефти. Это существенная часть белорусского бюджета. Речь идет о 50 миллиардах долларов. Он хочет сохранить эти деньги любым способом. Это для Белоруссии сумма, которая имеет решающее значение. Фактически, вопрос сохранения экономической стабильности стоит. И выживания белорусского режима».

Леонтьев рассказал, что Россия больше не намерена продавать Белоруссии нефть и нефтепродукты по низкой цене, потому что не хочет платить Лукашенко за его лояльность.

В Белоруссии официально введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны. Лукашенко заявляет, что Россия хочет продать Белоруссии нефть по ценам, значительно превышающим мировые.

Договоренность о поставках нефти пока окончательно не достигнута, только на два месяца.

Из-за того, что Минск и Москва не могут договориться о поставках нефти, Лукашенко поручил своему правительству искать альтернативу российской нефти.