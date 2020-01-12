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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Российские нефтянники считают, что белорусский президент Лукашенко давит на Москву ради сохранения власти

, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Российские нефтянники считают, что белорусский президент Лукашенко давит на Москву ради сохранения власти
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко давит на Россию, чтобы не только снизить цену для Беларуси на нефть, но и укрепить свою власть в стране.  Пресс-секретарь одной из российских нефтяных компаний Михаил Леонтьев считает, что выбивая скидку на российскую нефть, Лукашенко пытается отстоять белорусский режим.

Лукашенко ввел на транзит нефти экологический налог

Лукашенко ввел на транзит нефти экологический налог

В интервью «Комсомольской правде» Леонтьев пояснил: «Лукашенко зарабатывал на реэкспорте российской нефти. Это существенная часть белорусского бюджета. Речь идет о 50 миллиардах долларов. Он хочет сохранить эти деньги любым способом. Это для Белоруссии сумма, которая имеет решающее значение. Фактически, вопрос сохранения экономической стабильности стоит. И выживания белорусского режима».

Леонтьев рассказал, что Россия больше не намерена продавать Белоруссии нефть и нефтепродукты по низкой цене, потому что не хочет платить Лукашенко за его лояльность.

В Белоруссии официально введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны. Лукашенко заявляет, что Россия хочет продать Белоруссии нефть по ценам, значительно превышающим мировые.

Договоренность о поставках нефти пока окончательно не достигнута, только на два месяца.
Из-за того, что Минск и Москва не могут договориться о поставках нефти, Лукашенко поручил своему правительству искать альтернативу российской нефти.

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