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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Лукашенко ввел на транзит нефти экологический налог

, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко ввел на транзит нефти экологический налог
Глава Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти. Об этом в пятницу, 10 января, сообщили журналистам в пресс-службе белорусского лидера. 

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"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №9 "О налогообложении". [...] Установлена ставка налога на прибыль в размере 50 процентов", - отметили там, цитирует пресс-службу Александра Лукашенко РИА Новости.

Отмечается, что мера принята в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций.

Налог введен для организаций, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории Республики. Он касается и транзитной транспортировки российской нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

АС

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