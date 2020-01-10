Лукашенко ввел на транзит нефти экологический налог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти. Об этом в пятницу, 10 января, сообщили журналистам в пресс-службе белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №9 "О налогообложении". [...] Установлена ставка налога на прибыль в размере 50 процентов", - отметили там, цитирует пресс-службу Александра Лукашенко РИА Новости.
Отмечается, что мера принята в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций.
Налог введен для организаций, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории Республики. Он касается и транзитной транспортировки российской нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.