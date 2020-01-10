Лукашенко ввел на транзит нефти экологический налог

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10 января 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти. Об этом в пятницу, 10 января, сообщили журналистам в пресс-службе белорусского лидера. Лукашенко сравнил цены на российскую нефть для Белоруссии и Германии

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №9 "О налогообложении". [...] Установлена ставка налога на прибыль в размере 50 процентов", - отметили там, цитирует пресс-службу Александра Лукашенко РИА Новости.

Отмечается, что мера принята в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций.

Налог введен для организаций, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории Республики. Он касается и транзитной транспортировки российской нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.