Газпром отменил замораживание иностранных активов

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21 января 2020, 03:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Газпром, фото: соцсети

Замораживание некоторых иностранных активов "Газпрома" по требованию украинского "Нафтогаза" было отменено, заявил российский газовый гигант в понедельник, 20 января.

По словам представителя "Газпрома", затронутые активы находились в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.

"Газпром" в прошлом месяце заявил, что заплатил Украине 2,9 миллиарда долларов за урегулирование юридического спора в рамках более широкой сделки по газовому пакету. В обмен на это Украина должна была подписать юридическое соглашение и отозвать все оставшиеся претензии.

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