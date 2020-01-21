Газпром отменил замораживание иностранных активов

Замораживание некоторых иностранных активов "Газпрома" по требованию украинского "Нафтогаза" было отменено, заявил российский газовый гигант в понедельник, 20 января.
По словам представителя "Газпрома", затронутые активы находились в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.
"Газпром" в прошлом месяце заявил, что заплатил Украине 2,9 миллиарда долларов за урегулирование юридического спора в рамках более широкой сделки по газовому пакету. В обмен на это Украина должна была подписать юридическое соглашение и отозвать все оставшиеся претензии.
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