В Киеве оценили последствия контракта с Россией по газу

//Экономика 13+

18 января 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Twitter

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook оценил эффект от подписанного в декабре соглашения о транзите газа по территории страны. В "Нафтогазе" контракт с "Газпромом" назвали самым выгодным в истории Украины

По его словам, новый контракт позволил существенно снизить тарифы для граждан государства. Макогон заявил, что без нового договора цены для конечных потребителей в Незалежной могли бы вырасти в четыре раза.

Однако, наряду с этим, руководитель компании подчеркнул, что реализация российским "Газпромом" проекта "Турецкий поток" "сильно ударила" по Украине: "Мы лишились 15 млрд м3 транзита в год", - написал Макогон.