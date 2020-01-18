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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

В Киеве оценили последствия контракта с Россией по газу

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве оценили последствия контракта с Россией по газу
фото: Twitter

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook оценил эффект от подписанного в декабре соглашения о транзите газа по территории страны. 

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В "Нафтогазе" контракт с "Газпромом" назвали самым выгодным в истории Украины

 

По его словам, новый контракт позволил существенно снизить тарифы для граждан государства. Макогон заявил, что без нового договора цены для конечных потребителей в Незалежной могли бы вырасти в четыре раза.

Однако, наряду с этим, руководитель компании подчеркнул, что реализация российским "Газпромом" проекта "Турецкий поток" "сильно ударила" по Украине: "Мы лишились 15 млрд м3 транзита в год", - написал Макогон.

АС

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