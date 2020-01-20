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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Активы компании "Газпром", арестованные по требованию "Нафтогаза", разморозили

, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

Активы компании
фото: соцсети

Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении корпорации "Газпром".

"Аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма, были сняты", - говорится в заявлении.

Подписанный 20 декабря 2019 года протокол по газовому сотрудничеству между РФ и Украиной предполагает и урегулирование юридических разногласий. В том числе стороны договорились о снятии арестов с имущества "Газпрома".

Напомним, активы "Газпрома" были арестованы на основании арбитражного решения от 28 февраля 2018 года. Англия и Уэльс уведомили компанию об отмене арестов 14 января, Нидерланды - 10 января, а Люксембург - 11 января.

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АС

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