ММК продолжил разработку мобильных сервисов для клиентов

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14 октября 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Очередную новинку для своих клиентов внедрили специалисты Магнитогорского металлургического комбината. При помощи QR-кода на сертификате качества любой желающий сможет убедиться в подлинности этого документа. Для этого нужны всего лишь две вещи – сам сертификат, и смартфон либо планшет.

До этого подобная проверка требовала посещения сайта компании. Было необходимо вводить реквизиты сертификата для проверки его подлинности. Теперь же, в рамках большой программы по цифровизации процессов, сделано обновление, заметно упрощающее проверку документа. Клиент может отсканировать QR-код при помощи мобильного устройства, и ему на экран будет выведена электронная копия этого сертификата. Такое обновление призвано повысить удобство сервисов для всех клиентов организации. Помимо этого был разработан сервис, позволяющий получить своевременное уведомление об отгрузке очередного товара. Вся необходимая информация поступит к клиенту в электронном виде.

Все необходимые работы по введению в сертификаты QR-кодов были проведены сотрудниками ООО «ММК-Информсервис», принадлежащей к Группе компаний Магнитогорского металлургического комбината. При этом всемерное содействие было оказано специалистами отдела контроля качества и приемки продукции комбината. На очереди – внедрение электронных копий сертификатов качества, заверенных цифровой подписью, для снабжения ими всех клиентов компании.