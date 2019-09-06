Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк Российской Федерации 6 сентября снизил ключевую ставку. Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 7 % годовых. Регулятор снизил этот показатель на 25 б. п.

В конце июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых. В сообщении Банка России объясняется, почему снижена ключевая ставка. "Продолжается замедление инфляции. При этом инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России", - указано на сайте регулятора. По данным ЦБ, усилились риски существенного замедления мировой экономики. "До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы. В этих условиях и с учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2–4,7 до 4,0–4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%", - говорится в сообщении.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.