Капуста квашеная

Самые сладкие и здоровые кочаны порубить или нашинковать. Морковь помыть и потереть на крупной терке. На 10 кг капусты по традиции добавляют 300 граммов моркови и стакан соли. Для разнообразия хозяйки добавляют душистый перец, яблоки (до 1 кг), клюкву или бруснику (1 стакан). Иногда – тмин и лавровый лист. Такая квашеная капуста с яблоками, клюквой и пряностями в забытые советские времена продавалась в овощных магазинах и называлась «Провансаль».

Капусту, морковь и соль перемешать и уложить в емкость (хорошо бы в дубовую бочку) слоями, накрыть целыми листьями, марлей и деревянным кружком с гнетом. При комнатной температуре капуста бродит дней 10. Пену надо снимать, капусту ежедневно протыкать палочкой. Когда пена перестанет появляться, а рассол посветлеет до светло-желтого – значит, квашение завершено. Хранить кислую капусту в подвале или холодильнике. Перед подачей на стол кислую капусту перемешать с нашинкованным колечками репчатым луком, посыпать сахарным песочком и заправить душистым (нерафинированным) подсолнечным маслом. И с вареной картошечкой!