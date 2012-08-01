– «Авторадио» всегда оказывается там, где происходит самое интересное, – так ведущие Брагин, Гордеева и Захар начали свой первый лондонский эфир.

На время Олимпиады утреннее шоу «Мурзилки Live» выходит под кодовым названием «Трое в Лондоне, не считая собаки». Чтобы ведущие прониклись настоящим английским духом и творчеством культового Джерома, в студии «Авторадио» появился ещё один персонаж – такса Монморенси. Уроженка Туманного Альбиона сопровождает ведущих в прогулках по Лондону и осваивает территорию «Русского дома». Британцы называют эту породу «sausage dog» – собака-сосиска.

– Что-то от сосиски есть в ней на самом деле, – размышляли «Мурзилки», когда рыжая собачка появилась в студии. – Особенно когда на ней надета олимпийская форма российской сборной. Наш проводник отзывается также на Моню, Маню и Марусю, поэтому мы придумали средний вариант – Монмаруська!

В течение трёх олимпийских недель в гости к «Мурзилкам» приходят гости – спортсмены, политики, музыканты и эксперты, чтобы поделиться впечатлениями и исполнить «комические куплеты» – музыкальные пародии на олимпийские темы. Первым гостем стал Олег Скрипка из «Воплей Видоплясова».

– Гудмонин усем, хэллоу эврибади! – поздоровался Олег, налегая на украинську мову. – Як вы сымаете, як почиваете?

Музыкант рассказал, что в Лондоне сразу оказался в гуще событий.

– Вышел на Оксфорд-стрит, чтобы перекусить, и вдруг увидел какое-то столпотворение. Я тоже встал посмотреть, что происходит, – оказалось, через город несут олимпийский огонь! Так я второй раз в жизни увидел олимпийскую эстафету. Первый раз это было в 1980 году. Я отдыхал тогда в Полтавской области, тоже случайно вышел на улицу – и увидел олимпийский огонь!