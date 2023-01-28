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Аргументы Недели → Культура 13+

Бывший солист Большого театра Николай Низиенко скончался в возрасте 75 лет

, 10:15 Источник: Telegram

Бывший солист Большого театра Николай Низиенко скончался в возрасте 75 лет
Николай Низиенко, Telegram-канал ГАБТ

Из жизни ушел бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра, заслуженный артист России Николай Низиенко. Согласно последним данным, деятель культуры умер на 76-м году жизни.

В ГАБТ к настоящему моменту не назвали причину смерти Николая Низиенко.

Известно, что гражданская панихида пройдет сегодня в первой половине дня в морге больницы № 76 в Москве. Отпевание и захоронение артиста пройдут позже в деревне Ченцово в Тульской области.

Отметим, что Низиенко был солистом оперной группы Большого театра с 1979 по 2003 год. Артист исполнял басовые партии в операх "Борис Годунов", "Садко", "Князь Игорь", "Тоска",  "Трубадур" и других.

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