Скончался заслуженный артист Александр Чубченко, отец актера Андрея Чубченко

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25 января 2023, 13:59

Фото: Владимирский академический театр драмы.

Из жизни ушел заслуженный артист РСФСР Александр Ефремович Чубченко. Ему было 82 года.

Александр Чубченко родился в Красноярском крае, учился в Омске. Начал играть во Владимирском академическом драматическом театре еще в 1971 году. Большим успехом пользовался спектакль с его участием «Два билета до Владимира», который зрители видели более трехсот раз.

Александр Чубченко был лауреатом премии Евгения Евстигнеева, награжден благодарственным письмом регионального департамента культуры, а также знаком отличия «Знака великого князя Андрея Боголюбского».

«Александр Чубченко был незаменим в ролях героев-любовников, но и острохарактерные, комедийные роли, требующие перевоплощения, в его исполнении всегда тепло принимаются публикой», - написано на сайте Владимирского академического тетра драмы.

Сын Александра Чубченко – популярный киноактер Андрей Чубченко.