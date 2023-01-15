Актер, депутат Госдумы Николай Бурляев назвал Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков

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15 января 2023, 07:24 Источник: РИА Новости

Инна Чурикова, фото: vk.com/lenkomtheatre

Николай Бурляев, народный артист России, первый заместитель руководителя комитета Госдумы по развитию гражданского общества назвал знаменитую актрису театра и кино, народную артистку СССР Инну Чурикову величайшей актрисой XX-XXI веков.

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет. Актер, парламентарий Николай Бурляев в интервью РИА Новости сказал о Чуриковой: "Ушла величайшая актриса XX-XXI веков, на образ и служение которой будут ориентироваться все актрисы. Не знаю, удастся ли им достичь такого уровня. Инна Михайловна обладала особой магией, умением воплощать тончайшие человеческие чувства".

Инна Чурикова служила в Ленкоме. В паблике театра в соцсети "Вконтакте" 14 января появилась новость о ее смерти.

"Невозможно подобрать слова, чтобы описать степень и глубину нашей потери, невозможно выразить, какое место она занимала в сердце каждого «Ленкомовца», театрала, зрителя… Сложно поверить, осознать и принять…", - говорится в некрологе.

В театре выразили "искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кто любил ее, обожал, боготворил", особые слова поддержки супругу актрисы народному артисту РСФСР, режиссеру Глебу Панфилову и сыну Ивану Панфилову.

Официальное прощание с Инной Михайловной Чуриковой состоится во вторник, 17 января, в театре. Место отпевания и время официального прощания в театре будут уточняться. Инна Чурикова будет захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.