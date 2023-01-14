Директор «Ленкома» уточнил место похорон Инны Чуриковой: они пройдут 17 января на Новодевичьем кладбище

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14 января 2023, 19:58 Источник: ТАСС

Инна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Народную артистку СССР Инну Чурикову, которая умерла в субботу на 80-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище. Уточненную информацию предоставил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Ранее он сообщал, что похороны состоятся 17 января на Троекуровском кладбище.

«Будет не Троекуровское, а Новодевичье кладбище», - сказал он в беседе с агентством.

Варшавер также напомнил, что прощание с актрисой пройдет на сцене театра «Ленком» в тот же день, 17 января.

Ранее сообщалось, что Инна Чурикова умерла в субботу днем в одной из московских клиник.