Умерла Инна Чурикова - ей было 79 лет

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14 января 2023, 15:07 Источник: ТАСС

Инна Чурикова. Фото: АГН Москва/globallook.com

На 80-м году жизни умерла народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком", в котором работала актриса, Марка Варшавера.

По его словам, актриса скончалась в субботу, около двух часов дня, в больнице.

Свою актерскую карьеру Чурикова начала в 15 лет в молодежной студии при Московском драматическом театре имени Станиславского. На счету актрисы более 40 ролей в кинофильмах. Самые известные из них «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «В круге первом», «Ширли-мырли».

С 1975 года Чурикова служила в театре «Ленком».