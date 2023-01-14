Путин выразил соболезнования близким Инны Чуриковой

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14 января 2023, 16:44 Источник: РИА Новости

Инна Чурикова. Фото:Natalia Shakhanova/globallook.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Инны Чуриковой», - сказал пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что Инна Чурикова скончалась в субботу на 80-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет во вторник в театре «Ленком», в котором она служила почти полвека.