Ушла из жизни заслуженный художник России Наталья Нестерова

Аргументы Недели → Культура 13+

11 августа 2022, 13:24 Источник: ТАСС

Наталья Нестерова, сайт Российской академии художеств

В среду, 10 августа, после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РФ и академик Российской академии художеств Наталья Нестерова.

В пресс-службе РАХ уточнили, что Наталья Нестерова умерла в возрасте 78 лет в зарубежной клинике, где находилась на лечении.

Среди ключевых работ Нестеровой "Чита. Аэропорт" (1985), "Лестница" (1982), "Осень в парке" (1985), "Иоанн Креститель" (1993) и многие другие. В 1994 году она стала заслуженным художником России. В 1998 года деятель культуры была удостоена Государственной премии РФ.