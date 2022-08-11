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Аргументы Недели Культура 13+

Ушла из жизни заслуженный художник России Наталья Нестерова

, 13:24 Источник: ТАСС

Ушла из жизни заслуженный художник России Наталья Нестерова
Наталья Нестерова, сайт Российской академии художеств

В среду, 10 августа, после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный художник России, лауреат Государственной премии РФ и академик Российской академии художеств Наталья Нестерова.

В пресс-службе РАХ уточнили, что Наталья Нестерова умерла в возрасте 78 лет в зарубежной клинике, где находилась на лечении.

Среди ключевых работ Нестеровой "Чита. Аэропорт" (1985), "Лестница" (1982), "Осень в парке" (1985), "Иоанн Креститель" (1993) и многие другие. В 1994 году она стала заслуженным художником России. В 1998 года деятель культуры была удостоена Государственной премии РФ.

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